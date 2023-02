Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Radfahrerin durch Lkw-Fahrer schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagnachmittag um 14:45 Uhr kam es an der Kreuzung "Römereschstraße/Elbestraße" zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Ein 32-Jähriger stand mit seinem Lkw an der Kreuzung an der roten Ampel. Neben ihm stoppte eine 57-Jährige auf dem Radfahrstreifen. Als die Ampel auf Grün umsprang, setzte die Radfahrerin aus Osnabrück ihre Fahrt in Richtung "Vehrter Landstraße" fort. Der Lkw-Fahrer aus Polen beabsichtigte zeitgleich nach rechts in die "Elbestraße" abzubiegen und übersah dabei die Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß und die Radfahrerin wurde unter der Sattelzugmaschine eingeklemmt. Durch die Feuerwehr konnte die Radfahrerin befreit werden und wurde zunächst mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Lebensgefahr besteht nun nicht mehr. Der Lkw-Fahrer wurde vor Ort von einem Notfallseelsorger betreut. Anschließend wurde er mit einem Dolmetscher zu dem Unfall vernommen. Es wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Durch die Staatsanwaltschaft wurde eine Sicherheitsleistung festgesetzt, diese bezahlte der Mann. Anschließend durfte der Lkw-Fahrer die Dienststelle verlassen. Der Unfallort war für die Zeit der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt und wurde erst gegen 22 Uhr wieder freigegeben.

