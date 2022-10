Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Ca. 20 Fahrzeuge in der Neunkircher Innenstadt zerkratzt

66538 Neunkirchen, Innenstadt (ots)

Am frühen Samstagabend (ca. 18:30 Uhr - 19:00 Uhr) kam es im Bereich der Blumenstraße in Neunkirchen zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen. Mit einem spitzen Gegenstand wurden an bis zu 20 Pkw der Lack zerkratzt. Von einem Zeugen konnten 2 Jugendliche beobachtet werden, die augenscheinlich mit den Sachbeschädigungen in Zusammenhang stehen. Eine männliche Person, ca. 14-16 Jahre alt, trug eine weiße Jacke und einen auffälligen orangefarbenen Rucksack und eine weibliche Person, ca. 14 - 16b Jahre mit roten Haaren und blauer Jacke. Die Jugendlichen konnten im Zuge der Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Weitere Geschädigte oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Neunkirchen zu melden.

