Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Herborn: Nach einem Trickdiebstahl in Herborn klickten in Warschau die Handschellen

Dillenburg (ots)

Herborn:

Nachdem dreiste Betrügerinnen Mitte Juli des vergangenen Jahres eine Seniorin um mehrere tausende Euro betrogen hatten, klickten nun in Warschau die Handschellen.

Am 12.07.2022 war eine 84-Jährige gegen 10:30 Uhr mit ihrem Rollator im Herborner Walkenmühlweg in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Ampelanlage in Höhe des Einkaufscenters Eitzenhöfer sprachen damals zwei unbekannte Frauen die Seniorin an. Im Verlauf dieses Gespräches suggerierten sie der betagten Dame, es läge eine Last aus der Vergangenheit auf ihrer Seele. Man könne ihr helfen, diese Last loszuwerden und frei zu werden. Die 84-Jährige solle aus ihrer Wohnung ein Ei und eine Flasche Wasser holen. Aus dem Ei könne die Unbekannte herauslesen, was der Seniorin in der Vergangenheit schlimmes passiert sein. Die Dame glaubte den Frauen und folgte ihren Anweisungen. Im weiteren Verlauf verlangten die Diebinnen von der Geschädigten, ihr Barvermögen aus ihrer Wohnung zu holen und zu einem Treffpunkt am Friedhof im Franzosenweg zu bringen. Mit dem Geld könne die Betrügerin beten, danach sei die Dame wieder sauber und frei. Die Seniorin holte ihr Bargeld und ging in Begleitung einer der beiden Betrügerinnen zum Friedhof. Dort angekommen übergab sie den Frauen das Geld. Diese verpackten die rund 11.000 Euro in einem Tuch und platzierten es auf dem Rücken der 84-Jährigen. In einem Gebet sollte nun die schlechte Aura, die auf dem Geld liege, vertrieben werden. Während einer der Frauen vor der Geschädigten betete, tauschte die zweite Unbekannte das Geld gegen Papierschnipsel aus. Nach der "Zermonie" erklärten die Diebinnen, die Seniorin solle nach Hause gehen, das verpackte Geld unter dem Kopfkissen ihres Bettes deponieren und nach 14 Tagen öffnen. Zu Hause angekommen wurde die betagte Dame misstrauisch, öffnete das Tuch und bemerkte den Diebstahl. Sie informierte die Polizei, die die Ermittlungen aufnahm. Nach hinreichenden Ermittlungen richtete sich der Tatverdacht auf eine Gruppe von vier Personen, die sich offenbar bereits ins Ausland abgesetzt hatten. Das Amtsgericht Limburg erließ Haftbefehl gegen eine 36-Jährige ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Am 28.12.2022 klickten letztendlich in Warschau die Handschellen. Die Tatverdächtige wurde zwischenzeitlich nach Deutschland ausgeliefert und beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Im Anschluss wurde die 36-Jährige in eine Hessische Justizvollzugsanstalt eingeliefert und in der sie nun auf ihren Prozess wartet.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

