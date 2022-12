POL-BO: Radarkontrollen für die 1. Kalenderwoche 2023

Herne (ots) - Bei einem Betrugsfall am Donnerstagmittag, 29. Dezember, in Herne-Mitte, wurde ein 75-jähriger Mann um sein Bargeld gebracht. Die Kripo bittet um Zeugenhinweise. Gegen 12.45 Uhr war ein Fußgänger (75) aus Recklinghausen auf dem Berliner Platz unterwegs, als er in Höhe einer dortigen Bankfiliale von einem unbekannten Mann angesprochen und nach Wechselgeld gefragt wurde. Nachdem der Unbekannte den ...

