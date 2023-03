Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Zaun aufgeschnitten + Vandalen über dem alten Bahnhof + Taschendiebe im Aldi + Lkw-Unfall auf der A45 + Reifen platt gestochen + Unfallfahrer steht unter Alkoholeinfluss

Dillenburg (ots)

Eschenburg-Eibelshausen: Zaun aufgeschnitten

50 Euro Schaden verursachten Unbekannte an einem Zaun in der Straße "Im Herfeld". Im Zeitraum zwischen Samstagabend (04.03.2023), 19:30 Uhr und Sonntagmorgen (05.03.2023), 07:30 Uhr zerschnitten sie den Maschendrahtzaun, der das Grundstück des Geflügelzuchtvereins, umzäunt. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Mittenaar-Bicken: Vandalen über dem alten Bahnhof

In einem Fall von Sachbeschädigung ermittelt derzeit die Herborner Polizei. Bereits zwischen dem 26.01.2023 und dem 14.02.2023 zerstörten Unbekannte die Spielgeräte auf dem Grundstück "Über dem alten Bahnhof", welches von der Kindertagesstätte Bicken angemietet ist. Der Schaden wird mit rund 300 Euro beziffert. Wem sind Personen auf dem Gelände aufgefallen? Wer kann Hinweise zu den Vandalen geben? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn- Taschendiebe im Aldi

Die Geldbörse einer 82-jährigen Dame stahlen Unbekannte am Freitagmorgen (03.03.2023). Diese war zwischen 10:15 Uhr und 10:45 Uhr im Discounter in der Konrad-Adenauer-Straße einkaufen. In dieser Zeit griffen die Unbekannten offenbar in die Umhängetasche der Seniorin und stahlen daraus ihre schwarze Ledergeldbörse, in der sich Bargeld und der Personalausweis befanden. Der Schaden beläuft sich auf 120 Euro. Hinweise, zu verdächtigen Personen, erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei nochmals folgende Tipps:

Wie kann man sich schützen:

- Nehmen Sie nur so viel Bargeld und Zahlungskarten mit wie nötig. - Achten Sie vor allem im Gedränge besonders auf Ihre Wertsachen und Ihre Tasche. - Tragen Sie Bargeld und Zahlungskarten in verschiedenen, verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung möglichst nah am Körper. - Tragen Sie Ihre Tasche immer mit der Verschlussseite zum Körper. - Lassen Sie Ihre Tasche und Wertgegenstände, wie z.B. Geldbörse oder Autoschlüssel, nicht im Einkaufswagen unbeaufsichtigt liegen. Diese Sachen am besten immer am Körper tragen.

Was tun, wenn die Zahlungskarte gestohlen wurde oder anderweitig verschwunden ist:

Ist Ihnen Ihre Zahlungskarte abhandengekommen, lassen Sie diese sofort sperren (Sperr-Notruf 116 116). Beachten Sie, dass Sie Ihre Karte(n) nur dann über den Notruf sperren lassen können, sofern sich Ihre Bank dem Notruf angeschlossen hat. Ansonsten wenden Sie sich direkt an Ihr Kreditinstitut. Damit Ihre Debitkarte (z.B. Girocard, früher ec-Karte) auch für das elektronische Lastschriftverfahren (SEPA Lastschrift) gesperrt werden kann, für das nur eine Unterschrift und keine PIN benötigt wird, müssen Sie den Verlust der Polizei melden. Nur dort kann eine so genannte freiwillige KUNO-Sperrung bei den Handelsunternehmen veranlasst werden. Erst dann wird die Karte beim Bezahlen in Geschäften auch im Lastschriftverfahren abgelehnt. Notieren sie sich auch ihre IBAN / Kreditkartennummer und die individuelle Telefonnummer Ihrer Bank für sofortiges Reagieren.

Aßlar- Lkw-Unfall auf der A45

Zwischen den Anschlussstellen Ehringshausen und dem Autobahnkreuz Wetzlar kam es in der Nacht zu Samstag (04.03.2023) zu einem Lkw-Unfall mit hohem Sachschaden. Ein 47-Jähriger war mit seinem MAN gegen 02:35 Uhr im Baustellenbereich in Höhe Aßlar in Fahrtrichtung Süden unterwegs. Im Baustellenbereich fuhr er auf der rechten der beiden Fahrspuren, kam dort nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf die dortige transportable Schutzeinrichtung. Durch den Aufprall wurde diese auf die rechte Fahrspur verschoben. Das Gespann kam auf der Standspur zum Stehen, der Anhänger des gelben MAN kippte um. Der aus dem Wetterauskreis stammende Fahrer verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der LKW wurde erheblich beschädigt. Der Schaden wird derzeit auf rund 130.000 Euro geschätzt. Eine nachfolgende DAF-Sattelzugmaschine stieß mit der vorderen rechten Stoßstange gegen die in die Fahrbahn ragende Schutzeinrichtung. Der Schaden beläuft sich auf 2.000 Euro. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe kam die Feuerwehr Ehringshausen zum Einsatz. Die Autobahnmeisterei übernahm die Absicherung der Unfallstelle. Während der Bergungsmaßnahmen war die Autobahn in Richtung Süden voll gesperrt.

Wetzlar-Steindorf: Reifen platt gestochen

Zwischen 18:00 Uhr am Freitag (03.03.2023) und 11:00 Uhr am Samstag (04.03.2023) zerstachen Unbekannte den rechten hinteren Reifen eines schwarzen Skodas. Der Octavia stand in diesem Zeitraum am Kirchplatz. Die Polizei beziffert den Schaden mit 120 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar- Unfallfahrer steht unter Alkoholeinfluss

Mit Promille setzte sich ein 24-Jähriger am Freitagabend (03.03.2023) hinter das Steuer seines 3-er BMW und fuhr los. Er fuhr zunächst auf der Bundesstraße 277 von Wetzlar aus kommend in Richtung Aßlar. Ein 71-jähriger Dacia-Fahrer war aus Richtung Dillfeld kommend unterwegs und wollte nach links auf B 277 einbiegen, um in Richtung Wetzlar weiterzufahren. Die Ampel zeigte grün und er fuhr mit seinem roten Sandero in den Kreuzungsbereich. Der BMW-Fahrer seinerseits missachtete offenbar die für ihn rot-zeigende Ampel und krachte auf der Kreuzung mit seinem schwarzen 320 i in den Dacia des Seniors. Der 72-Jährige verletzte sich leicht. Der aus dem LDK stammende BWM-Fahrer stand unter Alkoholeinfluss. Ein Test brachte es auf rund 1,2 Promille. Er musste mit zur Wetzlarer Wache, wo ein hinzugezogener Arzt ihm eine Blutprobe entnahm. Seinen Führerschein stellte die Ordnungshüter sicher. Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte der 24-Jährige die Wache wieder verlassen. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf 14.000 Euro.

Wetzlar- Körperverletzung nach Kneipenbesuch

Mit einem Faustschlag ins Gesicht verletzte ein Unbekannter einen 38-Jährigen. Beide waren offenbar zuvor in einer Kneipe in der Wetzlarer Innenstadt. Am frühen Sonntagmorgen (05.03.2023) verließen sie nacheinander die Örtlichkeit. Im Bereich der Baustelle in der Nauborner Straße schnappte sich der Täter ein Baustellenschild und versuchte den 38-jährigen Wetzlarer zu verletzten. Diesen Angriff konnte er abwehren, woraufhin der Unbekannte ihn ins Gesicht schlug. Im Anschluss flüchtete der Angreifer mit einem Taxi. Der Wetzlarer erlitt Verletzungen im Gesichtsbereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und versuchter gefährlicher Körperverletzung. Wer hat den Angriff gegen 06:40 Uhr am Sonntagmorgen mitbekommen? Wer kann Hinweise auf dem bisher unbekannten Täter geben? Zeugen werden gebeten, die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 zu kontaktieren.

Unfallfluchten:

Ehringshausen:

Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Straße "Dillblick" sucht die Polizei den Unfallverursacher. Zwischen dem 15.02.2023 und Freitagmorgen (03.03.2023) beschädigte ein Unbekannter den Maschendrahtzaun der Einfriedung in Höhe des Grundstücks Nr. 34. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar:

Ein VW-Fahrer fuhr am Donnerstagnachmittag (02.03.2023), gegen 14:00 Uhr auf dem Karl-Kellner-Ring aus Richtung der Schützenstraße kommend in Richtung der Gloelstraße und beabsichtigte nach links in Richtung Neustadt abzubiegen. Hierzu wechselte der aus einem Aßlarer Stadtteil stammende VW-Fahrer nach links auf die aufgehende Linksabbiegerspur. Nach einigen Metern wechselte er weiter auf die sich nun anschließende weitere Linksabbiegerspur. Ein unbekannter Autofahrer in einem roten Kleinwagen überholte ihn und scherte direkt vor dem VW Amarok ein, ohne auf diesen zu achten. Der Amarok musste ausweichen um einen Zusammenstoß z verhindern und prallte frontal gegen ein Verkehrsschild auf der dortigen Verkehrsinsel. Sowohl am VW als auch am Schild entstand Sachschaden, der mit 1.700 Euro beziffert wird. Ohne sich um diesen zu kümmern, flüchtete der unbekannte Unfallfahrer. Die Polizei sucht nun den Fahrer und den roten Kleinwagen, bei dem es sich um einen Mitsubishi handeln könnte. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

