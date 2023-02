Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Notfalltraining für Drittklässler

Prävention an der Grundschule Marklohe

Warum ist unser Bauchgefühl so wichtig und woher kommt das überhaupt? Welche Rechte haben Kinder? Wie verhalte ich mich, wenn ich von Fremden angesprochen werde? Fragen, die Kinder noch verunsichern, deren Beantwortung sich die Kontaktbeamtin Nicole Schuster des Polizeikommissariates Hoya u.a. in der Grundschule Marklohe gestellt hat. Im Rahmen eines Notfalltrainings haben die Kinder Möglichkeiten aufgezeigt bekommen, wie sie sich verhalten können, wenn sie von Fremden angesprochen oder gar aufgefordert werden mitzukommen. In Anlehnung an das Präventionsprogramm "Klasse 2000" ist mit den Schülerinnen und Schülern über Kinderrechte gesprochen worden, wie sie diese verteidigen und sich selber schützen können. Gemeinsam sind wir stark, keiner bleibt allein. Unter dem Motto haben sich die Kinder bei der Kontaktbeamtin beweisen und auch Fragen darüber hinaus stellen können.

