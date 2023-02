Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: "LIKES oder LEBEN" - Verkehrssicherheitswoche des PK Hoya startet kommenden Montag

Hoya (ots)

(opp)"LIKES oder LEBEN". Dieses Motto der ersten Verkehrssicherheitswoche des Polizeikommissariats Hoya in diesem Jahr, 27.02. bis 04.03.2023, ist bewusst ausgewählt und soll so manche Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer wachrütteln. Die Nutzung von Mobiltelefonen, während des Führens von Kraftfahrzeugen oder des Fahrradfahrens aber auch während der Aktivität mit einem E-Scooter, nimmt in den Unfallstatistiken stets an Bedeutung zu. In den vier, im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Hoya befindlichen, Samtgemeinden (Grafschaft Hoya, Weser-Aue, Heemsen und Steimbke) ist es im Vergleich zu den letzten drei Vorjahren zu einer stetigen Zunahme von Verkehrsunfällen gekommen, so dass es 2022 in der Gesamtzahl 555 waren. Eine erhöhte Dunkelziffer der Unfallursachen lässt auch hier die Benutzung von mobilen Endgeräten, wie z.B. Smartphone oder Tablet und die damit verbundene Ablenkung bzw. "Blindfahrt" im Straßenverkehr vermuten. Neben entsprechenden Kontrollen gegen die Handynutzung und Missachtung der Gurtpflicht sollen darüber hinaus an ausgemachten Unfallschwerpunkten, zu unterschiedlichen Tageszeiten, die Unfallgefahren durch z. b. Geschwindigkeitskontrollen nachhaltig reduziert werden. Verstöße gegen die Geschwindigkeitsbeschränkungen gehören nach wie vor zu den Hauptunfallursachen im Straßenverkehr. Aber auch der Schwerlastverkehr, mit der Einhaltung von Sozialvorschriften bei Berufskraftfahrern oder auch der Ladungssicherungen, wird im Fokus von entsprechenden Kontrollen stehen. Neben der Sanktionierung soll die Verkehrssicherheit auch durch eindringliche, verkehrserzieherische Gespräche erhöht werden. Hierbei werden die örtlich ansässigen Beamtinnen und Beamten von der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg und voraussichtlich auch von der Bereitschaftspolizei sowie von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der kommunalen Verkehrsüberwachung des Landkreises Nienburg unterstützt. Zum Verständnis der polizeilichen Maßnahmen wird den Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern zur Information Präventionsmaterial in Form von Flyern oder Aufklebern ausgehändigt. Ziel der polizeilichen Verkehrssicherheitsarbeit ist nicht ausschließlich das Verhängen von Bußgeldern, sondern vielmehr die Sensibilisierung durch aufklärende Gespräche im Vorfeld. Damit sich die Bürgerinnen und Bürger ein Bild der polizeilichen Verkehrssicherheitsarbeit machen können, werden die größeren Kontrollen sowohl in der tagesaktuellen Presse als auch in den sozialen Netzwerken begleitet. Auf Facebook und Twitter werden die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten unter "polizei nienburg/schaumburg" über ihre durchgeführten Maßnahmen mit Postings aktuell berichten und erhoffen sich hierbei von den jüngeren Followern gesteigertes Interesse an der Polizeiarbeit. Eine Veröffentlichung der Ergebnisse erfolgt nach Abschluss der Verkehrssicherheitswoche.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell