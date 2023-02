POL-NI: Stadthagen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz am Viehmarkt

Hoya (ots) - (DIE) Am Montag hatte eine Mutter ihren schwarzen Kia Sportage auf dem Parkplatz am Freibad, Rudolf-Harbig-Straße, abgestellt. Während der kurzen Abwesenheit beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer beim Ein-/Ausparken die Beifahrerseite. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Hoya unter 04251/67280 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

