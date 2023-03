Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Diebe in Werkstatt und im Bauhof + Körperverletzung in der Altenberger Straße

Dillenburg (ots)

Mittenaar-Bicken: Diebe in Werkstatt und im Bauhof

Unbekannte drangen in der Nacht von Dienstag (28.02.2023) auf Mittwoch (01.03.2023) in zwei Gebäude in der Aarstraße ein. Sie hebelten das Fenster einer Reparaturwerkstatt auf und gelangten durch dieses in das Gebäude. Im Inneren öffneten und durchsuchten sie Schränke. Die Diebe stahlen eine Videokamera im Wert von rund 100 Euro. Zum weiteren Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Der Schaden am Fenster beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Ohne Beute flüchteten die Einbrecher offenbar aus dem Bauhof der Gemeinde Mittenaar. Auch hier hatten die Unbekannten ein Fenster zu den Büroräumen des Bauhofs aufgehebelt und waren hineingeklettert. Sie brachen einen Spind auf, ohne jedoch etwas zu stehlen. Der Schaden am Fenster wird mit 200 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahl in beiden Fällen und bittet um Zeugenhinweise: Wem sind verdächtigte Personen oder Fahrzeuge zwischen 16:30 Uhr und 06:30 Uhr im Bereich der Aarstraße aufgefallen? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugen werden gebeten, die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 zu kontaktieren.

Herborn: Spiegelunfall im Begegnungsverkehr

Eine 22-jährige Opel-Fahrerin fuhr mit ihrem Corsa auf der Kreisstraße 67 aus Richtung Amdorf kommend in Richtung der B255. In einer Linkskurve schnitt ein Unbekannter offenbar die Kurve, und touchierte mit seinem Fahrzeug den linken Außenspiegel des blauen Opels der 22-Jährigen. Ohne sich um den 100 Euro teuren Schaden zu kümmern, setzte der Unfallfahrer seine Fahrt in Richtung Amdorf fort. Zeugen, die den Unfall gestern Nachmittag (01.03.2023), gegen 16:40 Uhr mitbekommen haben oder Hinweise zu dem Unfallfahrer und seinem Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar- Körperverletzung in der Altenberger Straße / Polizei sucht Zeugen

Bereits am Faschingssonntag (19.02.2023) ereignete sich ein Vorfall in der Altenberger Straße, zu dem die Wetzlarer Polizei nun Zeugen sucht. Nachdem ein 44-Jähriger gegen 21:00 Uhr in Höhe der Hausnummer 57 aus einem Taxi ausgestiegen war, machte er sich zu Fuß auf in Richtung Stadtreinigung. Zwischen der Pizzeria und der Stadtreinigung pöbelte ihn ein Unbekannter, mit den Worten "Willst Du auf die Fresse?" an. Unvermittelt kam der Unbekannte auf den 44-jährigen Wetzlarer zu und versetzte ihm einen Schlag ins Gesicht. Der Geschädigte stürzte zu Boden, schlug offenbar mit dem Kopf auf und wurde bewusstlos. Rettungskräfte und die Polizei kamen zum Einsatz. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und musste mehrere Tage stationär aufgenommen werden. Der Tatverdächtige konnte unterdessen unerkannt flüchten. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach einem sportlich-schlanken Mann mit kurzen dunklen Haaren. Er war 175-180 cm groß und hatte nach Zeugenaussagen einen osteuropäischen Akzent. Bekleidet war er mit einer dunklen Bomberjacke, schwarzer Hose und dunklem Pullover. Er soll stark alkoholisiert und im Gesicht blutverschmiert gewesen sein. Wer kann Hinweise zur Identität des Unbekannten geben? Wem ist der blutverschmierte Mann im Vorfeld oder nach der Tat aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Leun- Seitenscheibe eingeschlagen

Eine 61-Jährige stellte ihren Peugeot am Montagabend (28.02.2023), um 18:30 Uhr, in der Straße "Fichtengräben" ab. Als sie am nächsten Morgen, gegen 05:15 Uhr zu ihrem weißen 107 zurückkehrte, bemerkte sie die eingeschlagene Seitenscheibe an der Beifahrertür. Unbekannte hatten sich an dem Auto zu schaffen gemacht und versucht, das Autoradio herauszuziehen. Nachdem dies offensichtlich misslang, flüchteten sie mit mehreren CD´s und einer Taschenlampe. Die Polizei beziffert den Schaden auf 350 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Leun- Jugendliche überqueren B49 -Unfall

Nach einem Verkehrsunfall auf der B49 sucht die Wetzlarer Polizei Zeugen. Ein 30-Jähriger fuhr gestern Morgen (01.03.2023) mit seinem VW Transporter auf der B 49 von Wetzlar kommend in Richtung Weilburg. In Höhe Leun überquerte eine Gruppe von etwa fünf Jugendlichen die Fahrbahn von rechts nach links. Dazu überstiegen sie die dortigen Schutzplanen und baulichen Trennungen, da an dieser Stelle ein Überqueren der Fahrbahn baulich nicht vorgesehen ist. Um einen Zusammenstoß mit der Gruppe zu vermeiden, bremste der aus einem Wetzlarer Stadtteil stammende VW-Fahrer ab, kam in der Folge mit seinem Fahrzeug leicht nach rechts und touchierte die dortige Schutzplanke. Am Transporter entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro. Die Jugendlichen, die als 15 bis 16 Jahre alt beschrieben werden, setzten ihren Weg fort, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Laut Zeugenaussagen sollen sie kurze dunkel Haare und eine etwas dunklere Hautfarbe haben. Einer der Unbekannten trug eine schwarze, ein Zweiter eine rote Jacke. Wer kann Hinweise zu den bisher unbekannten Jugendlichen geben? Wer hat den Unfall gegen 07:15 Uhr mitbekommen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

