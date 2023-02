Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Einbrecher im OBI-Markt + Geldbörse gestohlen + Unfallflucht auf dem Schotterparkplatz an der K67 + aggressives Verhalten endet in den Zellen der Polizei + und andere

Haiger- Einbrecher im OBI-Markt

Gestern Abend (26.02.2203) wurde die Polizei alarmiert, nachdem Unbekannte sich am OBI-Markt zu schaffen machten. Kurz vor 21:00 Uhr durchtrennten sie die äußere Umzäunung des Geländes und gelangten auf die Außenverkaufsfläche. Dort gingen sie offenbar zunächst zu einer Schiebetür die zum Verkaufsraum, innerhalb des Gebäudes, führt. Die Diebe schlugen gegen das Glaselement der Tür und versuchten diese aufzuhebeln. Die Tür hielt jedoch stand, so dass die Unbekannten ein Glaselement neben der Tür zerstörten, um in das Gebäude einzudringen. Im Inneren zerschlugen sie eine Glasvitrine in der Akkus für Elektrogartengeräte ausgestellt waren. Diese nahmen die Diebe an sich und flüchteten unerkannt. Der Schaden liegt im vierstelligen Eurobereich. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Marktes in der Lohwiese aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Kriminalpolizei unter Tel.: (02771) 9070.

Mittenaar-Offenbach: Geldbörse gestohlen

Im Discounter an der B255 3 hatten es Diebe auf die Geldbörse einer 47-Jährigen abgesehen. Diese hatte ihr Portemonnaie in einer Handtasche verstaut, die wiederrum in einem Einkaufskorb lag, den die Frau in den Einkaufswagen gestellt hatte. Während des Einkaufs griffen die Unbekannten in die Tasche und schnappten die Geldbörse, in der sich neben Bargeld verschiedenste Karten befanden. Der Schaden beläuft sich auf 100 Euro. Wem sind die Diebe, am Freitagmittag (23.02.2023), gegen 12:30 Uhr aufgefallen? Wer kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 zu informieren.

Herborn- Unfallflucht auf dem Schotterparkplatz an der K67

Ein 37-Jähriger stellte seinen Jeep am vergangen Freitag (24.02.2023), gegen 15:00 Uhr, auf dem Schotterparkplatz an der K67 in Richtung Amdorf, unweit der Einmündung zur B255/K67, ab. Als er gegen 15:20 Uhr zu seinem schwarzen Compass zurückkehrte, bemerkte er einen Schaden an der hinteren Fahrzeugtür der Fahrerseite. Offenbar war in diesem Zeitraum ein Unbekannter gegen den Jeep gefahren und ohne sich um den rund 1.000 Euro teuren Schaden zu kümmern, geflüchtet. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Aßlar-Werdorf: in Garage und Scheune eingedrungen

Zwischen dem 30.01.2023 und gestern Abend (26.02.2023) machten sich Unbekannte an einer Scheune und einer Garage in der Pfarrstraße zu schaffen. Sie begaben sich zu den Gebäuden auf dem Hinterhof und stahlen drei Fahrräder, sowie ein Schweißgerät samt dazugehöriger Gasflasche. Der Schaden wird mit mehreren tausend Euro beziffert. Die Polizei ermittelt nun in einem Fall des besonders schweren Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar- Hermannstein: aggressives Verhalten endet in den Zellen der Polizei

Wetzlarer Polizisten wurden am Samstagabend (25.02.2023) zu einem Einsatz auf den Hermannsteiner Sportplatz in der Blasbacher Straße gerufen. Gegen 23:55 meldeten Zeugen einen aggressiven, mit einem Messer bewaffneten, Mann. Dieser war offenbar einige Momente zuvor mit seinem Auto an den Sportplatz gekommen und bedrohte nun Teilnehmende einer Feierlichkeit. Die Ordnungshüter trafen im Bereich des dortigen Parkplatzes einen 33-Jährigen an, der sich offensichtlich verbal aggressiv verhielt und alkoholisiert wirkte. Nachdem die Beamten den aus dem Lahn-Dill-Kreis stammenden Mann ansprachen, verhielt er sich weiterhin aggressiv. Ein sogenanntes Einhandmesser, welches er in der Hand hielt, konnten die Polizisten ihm wegnehmen. Dieses stellten die Ermittler sicher. Während der weiteren polizeilichen Maßnahmen, verhielt sich der Mann nicht nur verbal aggressiv, sondern schlug nach den Beamten und musste vorläufig festgenommen werden. Auf der Polizeiwache beleidigte er die Ordnungshüter unter anderem als "Arschlöcher", "Wichser" und "Hurensöhne". Ein hinzugerufener Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Seinen Rausch musste er im Anschluss in den Gewahrsamszellen der Polizei ausschlafen. Zwei Polizeibeamten wurden durch die Widerstandshandlungen des 33-Jährigen verletzt. Auf ihn kommen nun Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Bedrohung, einem Verstoß gegen das Waffengesetz, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung zu.

Braunfels- Tiguan zerkratzt

Tiefe Kratzer trieben Unbekannte in den Lack eines blauen Tiguan. Der VW stand von Freitag (24.02.2023), 18:30 Uhr bis Sonntag (26.20.2023), 10:00 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Mehrfamilienhaus im Richard-Zimmermann-Weg. Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzten sie in diesem Zeitraum beide Türen auf der Fahrerseite. Die Polizei beziffert den Schaden mit 2.000 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Braunfels: Anhängerkennzeichen gestohlen

Das Anhängerkennzeichen eines Sattelaufliegers des Herstellers Schmitz Cargobull stahlen Diebe zwischen 16:00 Uhr am Samstag (25.02.2023) und 11:00 Uhr am Sonntag (26.02.2023). Während dieser Zeit stand der Anhänger auf dem Parkplatz "Felsenkeller" in der Attenbachstraße. Hinweise zu den Dieben und dem Verbleib des Kennzeichens, SI-GW 712, erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

