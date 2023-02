Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Drogen im Auto konsumiert + Diebe haben es auf Geldbörse abgesehen

Dillenburg (ots)

Haiger- Drogen im Auto konsumiert

Beamte der Polizeiautobahnstation Mittelhessen kontrollierten gestern Abend (27.02.2023), gegen 20:40 Uhr, die Insassen eines Audis. Dieser stand auf der Brücke, die zwischen den Anschlussstellen Haiger /Burbach und Dillenburg über die A45 führt. Offenbar waren die zwei 18-jährigen Insassen dort hingefahren, um Marihuana mit einer sogenannten Bong (Wasserpfeife) zu konsumieren. Es folgte eine Durchsuchung des dunklen A4, indem die Ermittler eine geringe Menge Marihuana fanden. Die Drogen wurden sichergestellt. Die Beiden, aus dem Lahn-Dill-Kreis stammenden Männer, müssen nun mit Anzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.

Dillenburg: Diebe haben es auf Geldbörse abgesehen

Auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes in der Rolfesstraße haben Unbekannte bereits am Freitagvormittag (24.02.2023) einen 81-Jährigen bestohlen. Der Senior hatte zuvor seinen Einkauf noch an der Kasse im Markt bezahlt. Auf dem Weg zu seinem geparkten Fahrzeug griffen die Diebe offenbar unbemerkt das braune Lederportemonnaie des Mannes, in dem sich Karten und Bargeld befanden. Der Schaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Wem sind verdächtige Personen gegen 10:45 Uhr auf dem Parkplatz aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

