POL-PDLD: Oberotterbach Geburtstagsfreude getrübt

Landau (ots) - Ein 33jähriger aus Landau befuhr am Freitagnachmittag gegen 16:20Uhr mit seinem E-Sccoter die Xylanderstraße in Richtung Reiterstraße. In einer Rechtskurve im Übergang zur Reiterstraße wurde er von einem PKW erfasst und kam zu Fall. Durch den Sturz zog sich der E-Scooter-Fahrer eine Schlüsselbeinfraktur zu. Der Zusammenstoß sei durch mehrere Zeugen beobachtet worden, welche sich in einem ...

