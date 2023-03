Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Trickdiebe unterwegs + Roller ohne Kennzeichen unterwegs

Dillenburg (ots)

Haiger- Trickdiebe unterwegs

Erfolgreich waren gestern Nachmittag (28.02.2023) zwei Trickdiebe in der Bahnhofstraße. Gegen 14:05 Uhr betraten sie ein Bekleidungsgeschäft und gaukelten den Kauf eines Kleidungsstücks vor. Während der Bezahlung erlangten sie durch geschicktes hin- und herreichen, sowie Nachzählen der Banknoten insgesamt 200 Euro in 50 Euro Scheinen. Im Anschluss verließen die Diebe das Geschäft. Die Mitarbeiterin des Bekleidungsgeschäfts bemerkte den Diebstahl und informierte die Dillenburger Polizei, die nun nach den beiden unbekannten Männern sucht. Laut Zeugenaussagen hatten die beiden "Südländer" eine kräftige Statur. Einer trug eine Basecap, der Zweite eine schwarze Mütze. Wem sind die beiden bisher Unbekannten im Bereich des Centers in der Bahnhofstraße aufgefallen? Wer kann Hinweise zu deren Identität geben? Wem sind verdächtige Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Wetzlar- Roller ohne Kennzeichen unterwegs

Einen Roller ohne Kennzeichen bemerkten Wetzlarer Polizisten gestern Abend (28.02.2023), gegen 19:25 Uhr in der Franz-Schubert-Straße. Bei dem Versuch, den Rollerfahrer anzuhalten und zu kontrollieren gab dieser Gas. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Der Flüchtige fuhr samt Sozia über die Stoppelberger Hohl in Richtung des Fußballplatz der Europaschule. Von dort ging es weiter über den Park am Europabad in Richtung Frankfurter Straße. Durch einen Poller setzte der Unbekannte seine Flucht in Richtung Goethe-Schule fort, fuhr über die Johann-Sebastian-Bach-Straße, Frankfurter Straße in die Spilburg. In der Franz-Schubert-Straße stieß der Flüchtige gegen einen geparkten Mercedes C220 und konnte gestoppt werden. Der Schaden am Benz wird mit rund 500 Euro beziffert. Auf den 16-jährigen Fahrer kommen nun Anzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung und einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell