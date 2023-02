LPI-G: Polizeieinsatz wegen brennender Hecke

Gera (ots) - Gera. Im Zeitraum vom 03.02.2023 gegen 13:00 Uhr bis 06.02.2023 gegen 22:00 Uhr versuchten Unbekannte, den Geräteschuppen eines Gartens in der Schillerstraße aufzuhebeln. Sie scheiterten sowohl an der Tür, als auch am Fenster und flüchteten unverrichteter Dinge. Die Polizei (0365/ 829-0) ermittelt und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. (TL) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

