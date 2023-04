Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Urkundenfälschung in Kehl

Kehl (ots)

Bereits am vergangenen Donnerstag stellten die Beamten der Bundespolizei in Offenburg einen gefälschten italienischen Reisepass sicher. Dieser hatte ein 31-jähriger tunesischer Staatsangehöriger bei sich, welcher am Grenzübergang Kehl Europabrücke, nach der Einreise aus Frankreich polizeilich kontrolliert wurde. Der Mann gab zunächst an die tunesische und die italienische Staatsbürgerschaft zu besitzen. Da er aber in der Kontrolle keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente vorlegen konnte, wurde er zur Dienststelle gebracht. Dort wurde dann in seinen mitgeführten Gegenständen der gefälschte italienische Reisepass aufgefunden. Der Mann gab in seiner Vernehmung an, das gefälschte Dokument in Italien von einem Bekannten erhalten zu haben. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Urkundenfälschung und unerlaubter Einreise. Er bekommt zudem eine Einreisesperre für Deutschland für vier Jahre und wurde nach Abschluss der Maßnahmen nach Frankreich zurückgeschoben.

