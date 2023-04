Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Unbefugte Gleisüberschreitung im Bahnhof Offenburg

Offenburg (ots)

Am vergangenen Freitagabend wurde am Bahnhof in Offenburg eine unbefugte Gleisüberschreitung festgestellt. Ein 41-jähriger deutscher Staatsangehörige wurde von einer Streife der Bundespolizei Offenburg dabei beobachtet, wie er die Gleise 4-7 des Offenburger Bahnhofes mit seinem Fahrrad überquerte. Als die Streife seine Personalien aufnahm und ihn über die Gefahren seines Verhaltens belehrte, zeigte er sich einsichtig. Gegen den Mann wird nun ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Die Bundespolizei warnt vor Gefahren, in die sich Personen begeben, die unbefugt die Gleise überqueren, nur um einige Meter Fußweg abzukürzen. Züge durchfahren Bahnhöfe mit Geschwindigkeiten von bis zu 160 Stundenkilometern, können Hindernissen nicht ausweichen und haben einen sehr langen Bremsweg.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell