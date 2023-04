Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Fahrraddiebstahl am Bahnhof Lahr verhindert/ Bundespolizei sucht rechtmäßigen Eigentümer

Lahr

Am vergangenen Freitagabend kam es am Lahrer Bahnhof zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls. Ein 17-jähriger deutscher und ein 15-jähriger französischer Staatsangehöriger wurden von einem Zeugen dabei beobachtet, wie sie ein mittels Fahrradschloss gesichertes Fahrrad und einen Fahrradsattel entwendeten. Der Zeuge verständigte daraufhin die Landespolizei, welche die beiden Diebe am Bahnhof mitsamt dem Fahrrad und dem Fahrradsattel antreffen konnte. Im Bereich der Fahrradboxen wurde das aufgebrochene Fahrradschloss aufgefunden. Die Bundespolizei wurde über den Sachverhalt informiert und übernahm vor Ort das Stehlgut sowie die beiden Tatverdächtigen. Die beiden Jugendlichen wurden einer erziehungsberechtigten Person übergeben. Das rote Mountainbike der Marke ActiveBike wurde sichergestellt. Der Sattel ist von Selle Royal und konnte einem spezifischen Fahrrad, hier Atlanta Street XT in silber/schwarz, welches fest angeschlossen war, zugeordnet werden, auch der Sattel wurde sicherstellt.

Die Bundespolizei sucht nun die rechtmäßigen Eigentümer. Diese werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

