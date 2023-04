POL-HSK: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Brilon (ots) - Am 07.04.2023 kollidierte gegen 01:48 Uhr ein 24-jähriger Briloner in Brilon-Thülen mit einem dort abgestellten Pkw. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem 24-jährigen Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. (Schl.) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

