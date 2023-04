POL-HSK: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Arnsberg (ots) - Nach einem Diebstahl bittet die Polizei um die Mithilfe der Bevölkerung. Am 20. Dezember 2022 wurde einer Dame das Portemonnaie in einem Discounter in der Straße "Zum Schützenhof" entwendet. Im Anschluss hob eine unbekannte Frau mit der Debitkarte der Geschädigten Bargeld in einer Bankfiliale in der Clemens-August-Straße in Arnsberg ab. Die Polizei fragt jetzt: Wer kennt die Frau aus der Bank? Bilder der Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal: ...

