Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Firma

Eslohe-Bremke (ots)

Am 08.04.2023, gegen 03:40 Uhr, brachen mehrere unbekannte Täter in einen metallverarbeitenden Betrieb in Eslohe-Bremke ein. Hierdurch wurde ein Alarm ausgelöst. Zum Zeitpunkt des Eintreffens des Firmeninhabers konnte dieser im Objekt mehrere maskierte Personen feststellen, welche sofort die Flucht ergriffen. Im Rahmen der anschließenden polizeilichen Fahndung konnten keine Täter mehr angetroffen werden. Durch den Einbruch entstand ein erheblicher Gebäudeschaden. Ob die Täter Metall entwenden konnten, steht bislang noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte an die Polizei in Meschede (Tel.: 0291-9020-3411).(Kli.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell