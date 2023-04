Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Lebensgefährlicher Aufenthalt in den Gleisen/ Bundespolizei warnt vor Gefahren

Offenburg (ots)

Ein junger Mann hat sich am vergangenen Samstag in Lebensgefahr begeben. Der 17-jährige afghanische Staatsangehörige, lief gegen kurz vor 1 Uhr, im Bereich des Offenburger Bahnhofs zwischen den Gleisen. Der Zugführer eines ICEs in Richtung Freiburg musste eine Schnellbremsung einleiten, hätte aber einen Zusammenstoß nicht verhindern können. Im letzten Moment reagierte der Mann und lief zurück in den Bahnhof. In einer ersten Befragung gab der Mann an, gewusst zu haben, dass um diese Uhrzeit noch Züge fahren, sich aber verlaufen zu haben und nicht wusste, in welche Richtung er gehen müsse. Da der 17-Jährige ein Asylgesuch äußerte, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die zuständige Landeserstaufnahmestelle weitergeleitet, welche die weitere aufenthaltsrechtliche Bearbeitung übernimmt.

Die Bundespolizei warnt:

Personen, die sich unbefugt im Bereich der Gleise aufhalten, begeben sich in Lebensgefahr! Züge fahren mit Geschwindigkeiten von über 160 Stundenkilometern, können Hindernissen nicht ausweichen und haben einen sehr langen Bremsweg. Häufig verlieren Menschen hier durch Fahrlässigkeit ihr Leben. Auch eine vermeintliche Abkürzung des Fußweges über die Bahngleise führt nicht weniger oft eher zu einer Verkürzung der eigenen Lebenszeit.

