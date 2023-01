POL-PPRP: Brand eines Holzunterstandes

Ludwigshafen (ots) - Am Sonntagnachmittag (15.01.2023), gegen 14:30 Uhr, kam es in der Horst-Schorck-Straße zu einem Verkehrsunfall. An der Einmündung zur Mittelpartstraße missachtete ein 46-jähriger Autofahrer die Vorfahrt eines 35-jährigen Autofahrers. Der 46-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Durch den Unfall entstand ein ...

