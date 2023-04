Polizei Hagen

POL-HA: Bremse an Roller defekt und keine Versicherung - Unfall gebaut

Hagen-Wehringhausen (ots)

In der Lange Straße wollte ein 32-Jähriger am Montag (25.04.) gegen 15.30 Uhr den Motorroller eines anderen Mannes reparieren. Als er eine Probefahrt machte, funktionierten die Bremsen des Fahrzeugs jedoch nicht. Der Hagener stieß an der Kreuzung zur Roonstraße ungebremst mit dem Opel eines 32-Jährigen zusammen, der in Richtung Innenstadt unterwegs war. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei stellte sich heraus, dass der Motorroller nicht versichert war. Der 32-jährige Hagener gab an, keine Kenntnis darüber gehabt zu haben. Die Polizisten stellten das Fahrzeug sicher und fertigten eine Anzeige. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden liegt bei rund 1.100 Euro. (arn)

