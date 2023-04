Polizei Hagen

POL-HA: Zeuge beobachtet Schussabgaben aus Gruppe Jugendlicher heraus - Polizeibeamte finden Schreckschusswaffe bei 15-Jährigem

Hagen-Helfe (ots)

Polizeibeamte stellten am Dienstagmorgen (25.04.2023) in Helfe einen 15-jährigen Jugendlichen, der zuvor aus einer Gruppe heraus mehrfach mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen hatte. Gegen 10.15 Uhr wurde ein Zeuge in der Straße Am Bügel auf eine sieben- bis achtköpfige Gruppe Jugendlicher aufmerksam, zu der auch der 15-Jährige gehörte. Nachdem dieser einen Arm in die Luft hielt, hörte der Zeuge mehrere Schüsse. Er alarmierte die Polizei und machte Angaben zum Aussehen des 15-Jährigen. Die Beamten trafen ihn und die weiteren Jugendlichen bei einer sofort eingeleiteten Fahndung in einem nahegelegenen Supermarkt an. Sie durchsuchten den vom Zeugen beschriebenen Jugendlichen und fanden eine Schreckschusswaffe in einer seiner Hosentaschen. Sie stellten die Pistole sicher. Den 15-Jährigen brachten die Polizisten zur Wache und übergaben ihn dort an seinen Erziehungsberechtigten. Die Kripo ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. (sen)

