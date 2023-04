POL-PPWP: Einbrecher nehmen Schlafsack mit

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Eine Geschwindigkeitskontrolle hat die Polizei am Sonntagnachmittag auf der B48 im Bereich Hochspeyer durchgeführt. Von 13.45 bis 15 Uhr nahmen die Beamten in Höhe der Jugendherberge die Fahrzeuge ins Visier, die in Richtung Johanniskreuz unterwegs waren. In diesem Bereich gilt Tempo 50. Bei nur mäßigem Verkehrsaufkommen wurden im Kontrollzeitraum lediglich 31 Fahrzeuge ...

mehr