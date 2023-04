Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Teurer Sonntagsausflug...

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine Geschwindigkeitskontrolle hat die Polizei am Sonntagnachmittag auf der B48 im Bereich Hochspeyer durchgeführt. Von 13.45 bis 15 Uhr nahmen die Beamten in Höhe der Jugendherberge die Fahrzeuge ins Visier, die in Richtung Johanniskreuz unterwegs waren. In diesem Bereich gilt Tempo 50.

Bei nur mäßigem Verkehrsaufkommen wurden im Kontrollzeitraum lediglich 31 Fahrzeuge gemessen. Davon fuhren allerdings acht zu schnell, darunter sieben Pkw und ein Motorrad.

Am deutlichsten über dem Tempolimit lag ein Fahrer, der mit 84 km/h "geblitzt" wurde. Er muss mit einem Bußgeld von 228,50 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen. Falls er nicht zum ersten Mal mit einer solch hohen Überschreitung aufgefallen ist, kommt auch noch ein einmonatiges Fahrverbot hinzu. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell