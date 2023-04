Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch am helllichten Tag

Kaiserslautern (ots)

Einbrecher sind am helllichten Samstagnachmittag in eine Wohnung in der Mühlstraße eingedrungen. Zwischen 15.15 und 16.25 Uhr verschafften sich die Unbekannten Zugang zu einem Mehrfamilienhaus und nutzten die Abwesenheit eines Bewohners, um dessen Wohnräume zu durchsuchen.

Als der Mann kurz vor halb 5 nach Hause zurückkam, stellte er fest, dass seine Eingangstür gewaltsam geöffnet wurde. Eine erste Überprüfung ergab, dass Bargeld sowie mehrere Schmuckstücke fehlen, darunter Ringe aus Weißgold und Halsketten aus Gold. Der Gesamtschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Im Nachhinein erinnerte sich der Betroffene, dass ihm bei der Rückkehr zu seiner Wohnung zwei Frau auffielen, die nach den derzeitigen Erkenntnissen nicht zu den Bewohnern des Mehrfamilienhauses gehören. Ob sie etwas mit dem Einbruch zu tun haben, ist nicht geklärt. Sie könnten allerdings auch als Zeuginnen wichtige Hinweise liefern und werden deshalb gesucht: Beide Frauen sollen dem Äußeren nach arabischer Herkunft sein, etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß und schlank. Eine war bekleidet mit einem hellgrauen knielangen Wollmantel, die andere trug eine schwarze Jacke und darunter ein rotes Oberteil. Weitere Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620. |cri

