POL-PPWP: Streit um Geldschulden eskaliert

Kaiserslautern (ots) - Einbrecher nutzten am Samstagnachmittag bei einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in der Mühlstraße die Abwesenheit der Bewohner aus. Bisher unbekannte Täter hebelten in dem Mehrfamilienhaus eine Wohnungseingangstür auf und drangen anschließend in die Räumlichkeiten ein. Dort entwendeten sie Schmuck und Bargeld. Es entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Zur Tatzeit, gegen 16:25 Uhr, ...

mehr