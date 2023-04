POL-PPWP: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Kaiserslautern (ots) - Glücklicherweise bestätigte sich beim Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei am Samstagnachmittag die ursprüngliche Meldung über einen Gebäudebrand in der Zollamtstraße nicht. Allerdings stellten die Einsatzkräfte bei dem Mehrfamilienhaus eine erhebliche Hitzeentwicklung im Fassadenbereich fest. Ursache war ein Schwelbrand in der Gebäudedämmung, der sich bereits bis in die oberen ...

mehr