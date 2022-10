Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Mehrere Einbrüche in Firmengebäude - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Calw (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind Unbekannte gleich in fünf Gebäudekomplexe im Industriegebiet Kimmichwiesen eingedrungen.

Die ersten beiden Tatorte waren in der Robert-Bosch-Straße. In den ersten Betrieb gelangten die Täter über ein Fenster an einer Gebäudeseite. Im Inneren nahmen sie aus dem Empfangsbereich Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich mit. Der Sachschaden am Einstiegsfenster wird auf rund 4.000 Euro geschätzt.

Aus der nächsten Firma in derselben Straße wurde Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich entwendet, nachdem die Täter über ein Fenster im ersten Obergeschoss eingedrungen waren und einen Büroraum durchsucht hatten.

Am dritten Tatort, in der Max-Planck-Straße, drang die Täterschaft über ein Bürofenster im Erdgeschoss ins Gebäude ein. Es wurden weitere Büroräume betreten und Schränke geöffnet. Offenbar machten die Täter hier zwar keine Beute, hinterließen aber einen Schaden an mehreren Türen von geschätzten 15.000 Euro.

Gewaltsam drangen die Täter auch in eine Firma in der Schützenstraße ein. Mittels flexen und hebeln öffneten sie brachial ein Fenster an und gelangten so in einen Büroraum. Entwendet wurde offenbar nichts. Der genaue Sachschaden wird noch ermittelt.

Zuletzt suchten die Einbrecher eine Firma in der Carl-Benz-Straße auf. Sie überstiegen einen Zaun und gelangten dann auf noch unbekannte Weise ins Innere. Dort wurden Büroräume betreten und Schränke aufgebrochen. Die Täter entwendeten etwas Kleingeld und ein gebrauchtes Handy im Wert von rund 400 Euro.

Ob aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe dieselben Täter für die Einbrüche verantwortlich sind, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die insbesondere am Freitag, 07.10.2022, zwischen 00:30 Uhr und 07:00 Uhr, im Bereich Kimmichwiesen, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Calw unter der Telefonnummer 07051 161-3511 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell