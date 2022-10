Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Keltern - Unbekannte dringen in christliche Räumlichkeiten ein

Keltern (ots)

"Eingebrochen, aber offensichtlich nichts gestohlen" - so lautet die polizeiliche Bilanz nach einem Einbruch am Wochenende in die Räumlichkeiten einer Christlichen Gemeinde in Ellmendingen.

Nach ersten Ermittlungen drang die Täterschaft in der Zeit zwischen Freitag, 07.10.2022, 23:00 Uhr und Samstag, 08.10.2022, 07:30 Uhr, gewaltsam über ein Fenster in das mehrstöckige Kirchengebäude in der Wildbader Straße ein. Im Inneren wurden Büros durchwühlt und Schränke aufgebrochen. Unerkannt und ohne Beute verließen die Täter im Anschluss wieder die Örtlichkeit.

