In Heidenheim rückten am Sonntag Feuerwehr und Polizei aus.

Kurz vor 14.30 Uhr brannte Gras in der Friedrich-Voith-Straße. Das Feuer drohte sich weiter auszubreiten. Die Polizei bekämpfte Teile des Brandes mit Feuerlöschern. Die eingetroffene Feuerwehr hatte die Lage schnell unter Kontrolle. Gemeinsam konnte so Schlimmeres verhindert werden. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass sich der Hang selbst entzündet hat. Verantwortlich dafür sind offenbar Scherben aus Glas sowie die Sonneneinstrahlung in Verbindung mit der derzeitigen Trockenheit. Da zwei Kinder den Brand bereits früh entdeckten und meldeten, kam es zu keinen Schäden an angrenzenden Gebäuden.

Das Verhalten der Kinder lobt die Polizei. Sie hätten überlegt gehandelt und Verantwortung übernommen. "Tu was" heißt eine Aktion der Polizei, die Zeugen ermutigt, richtig zu handeln. Weitere Informationen dazu gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

