CW) Mühlacker, Schömberg - Zwei Betrugsversuche über Messenger-Dienst erfolgreich

Pforzheim (ots)

Am Freitag und Samstag waren erneut Betrüger über den Messenger-Dienst WhatsApp erfolgreich und erbeuteten mehrere tausend Euro.

Gemäß der üblichen Masche gaben sich die Täter in beiden Fällen als Familienmitglieder aus. Das Mobiltelefon sei beschädigt und man wolle auf diesem Weg eine neue telefonische Erreichbarkeit mitteilen. Auch würde dringend Hilfe benötigt, da eine anstehende Überweisung, aufgrund des Verlusts der gespeicherten Daten, nicht mehr getätigt werden könne. In beiden Fällen, am Freitag in Mühlacker und am Samstag in Schömberg, wurden mehrere tausend Euro überwiesen.

Erneuter Hinweis der Polizei:

Warnen Sie Familie, Freunde und Bekannte vor dieser Betrugsmasche. Hierfür hat das Polizeipräsidium Pforzheim Hinweisbilder erstellt, die zum Download auf der Webseite bereitgestellt werden: https://polizei-pforzheim.de/downloads/ .

Laden Sie sich diese Bilder herunter und teilen Sie diese über Ihre Social Media-Kanäle (WhatsApp, Facebook, Instagram etc).

Christian Schulze, Pressestelle

