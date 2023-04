Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Baustelle im Gersweilerweg überwacht

Kaiserslautern (ots)

Die Baustelle im Gersweilerweg war am Wochenende einmal mehr Standort einer polizeilichen Kontrollstelle. Da immer wieder Hinweise eingehen, dass sich Verkehrsteilnehmer hier nicht an die vorgegebene Einbahn-Regelung halten, wurde das Fahrverhalten am Sonntagmittag noch einmal unter die Lupe genommen.

Diesmal stellten die Beamten innerhalb einer Stunde zwölf Verstöße gegen das Verbot der Einfahrt fest. Die "Erwischten" zeigten sich durchweg einsichtig und bezahlten ihr jeweiliges Bußgeld.

Darüber hinaus registrierten die Einsatzkräfte während der Kontrolle auch einen Autofahrer, der nicht angeschnallt war. Er wurde kostenpflichtig verwarnt. |cri

