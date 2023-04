Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb führt Klappmesser mit sich - vorläufige Festnahme

Hagen-Altenhagen (ots)

Nachdem ein Mann in der Eckeseyer Straße in einem Baumarkt versuchte Ware zu entwenden, stellte sich heraus, dass er ein Klappmesser mit sich führte. Am Dienstag (25.04.) gegen 15.30 Uhr beobachtete der Ladendetektiv des Marktes einen Kunden, der auf dem Weg zum Ausgang Ware unter seiner Latzhose versteckte. Er sprach den 38-Jährigen auf den Diebstahl an. Der Mann verneinte diesen zunächst, gab ihn dann aber doch zu. Er händigte dem Ladendetektiv daraufhin zwei Schließzylinder aus. Als Polizisten den 38-Jährigen durchsuchten, fanden sie weiteres Diebesgut. In einem Hosenbein hatte der Ladendieb eine Schlossfalz versteckt. In seiner mitgeführten Umhängetasche bewahrte der Mann darüber hinaus ein Klappmesser auf, das für ihn jederzeit griffbereit gewesen wäre. Aufgrund bestehender Haftgründe nahmen die Beamten den 38-Jährigen vorläufig fest. Er erhielt eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls mit Waffen. (arn)

