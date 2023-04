Polizei Hagen

POL-HA: Mitarbeiterin erkennt Ladendieb wieder

Hagen-Haspe (ots)

Montag (24.04.) erkannte die Angestellte einer Drogerie einen Ladendieb wieder und verständigte die Polizei, nachdem der Mann erneut das Geschäft betrat. Er hatte in der Filiale in der Kölner Straße Parfum entwendet. Die Angestellte sprach den 36-Jährigen an, der die Drogerie daraufhin verließ. Sie verfolgte ihn bis zu einer Bushaltestelle. Aufgrund einer detaillierten Personenbeschreibung und den fortlaufenden Angaben zum Aufenthaltsort des Mannes, konnten die Einsatzkräfte den 36-Jährigen schließlich antreffen. Die entwendete Ware hatte er zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht mehr bei sich. Die Polizisten fertigten eine Strafanzeige gegen ihn. (arn)

