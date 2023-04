POL-HA: Nötigung im Straßenverkehr, Beleidigung sowie Sachbeschädigung

Hagen-Vorhalle (ots) - Bei einem Verkehrsunfall wurde am Montagabend (24.04.2023) in Vorhalle eine 52-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Gegen 22.15 Uhr fuhr ein 28-jähriger Herdecker mit seinem Kia über die Herdecker Straße in Richtung Becheltestraße. Eine dortige Kreuzung wollte er passieren und in Richtung Innenstadt weiterfahren. Zum selben Zeitpunkt wollte ...

mehr