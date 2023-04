Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach räuberischer Erpressung gesucht - Unbekannter Täter fordert von 65-jähriger Mitarbeiterin einer Bäckerei unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Geld

Hagen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter forderte am frühen Samstagmorgen (22.04.2023) die 65-jährige Mitarbeiterin einer Bäckerei am Remberg unter dem Vorhalt eines Messers zur Öffnung des Tresors und Herausgabe von Bargeld auf. Gegen 04.40 Uhr betrat die Hagenerin die Räumlichkeiten der Bäckerei in der Eppenhauser Straße und begab sich zunächst in den Mitarbeitertrakt. Plötzlich hörte sie, dass jemand die Tür öffnete und wurde dann auf den Unbekannten aufmerksam. Diesen beschrieb sie später als etwa 170 cm groß, zwischen 30 und 40 Jahren alt und korpulent. Er hatte braune Augen und war mit einer schwarzen / dunkelgrünen "Bomberjacke" sowie einer schwarzen Hose bekleidet. Im Gesicht trug er eine schwarze Maske mit Totenkopf-Aufdruck und auf dem Kopf eine schwarze Mütze. In der Hand hielt der Täter ein Messer und hielt dieses in Richtung der 65-Jährigen. Dann sagte er "Geld her! Geh zum Tresor!" Der Unbekannte hielt der Mitarbeiterin einen schwarzen Beutel vor, in den die Frau einen vierstelligen Geldbetrag legte. Anschließend flüchtete der Täter und die 65-Jähirge alarmierte die Polizei. Die Kripo ermittelt nun wegen der räuberischen Erpressung und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331-986 2066 zu melden. (sen)

