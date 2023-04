Polizei Hagen

POL-HA: Schwerpunktdienst kontrolliert im Bahnhofsbereich

Hagen (ots)

Auch am Freitag (21.04.) führte der Schwerpunktdienst der Polizei Hagen eine Vielzahl von Kontrollen im Bereich des Hauptbahnhofes durch. Am ZOB sahen die Polizisten eine 54-Jährige. Die Hagenerin führte eine Aluminiumdose mit sich, in der sie Kokain aufbewahrte. Die Dose mit den Betäubungsmitteln wurde beschlagnahmt, die Einsatzkräfte leiteten ein Strafverfahren ein.

Kurze Zeit später kontrollierten die Beamten auf dem Berliner Platz einen 44 Jahre alten Mann aus Italien, welcher sich auf der Durchreise von Holland über Deutschland weiter nach Schweden befand. Bei diesem konnte ein Druckverschlussbeutel mit Haschisch aufgefunden werden. Da der Italiener über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügte und keinerlei Geld mit sich führte, wurde dieser vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt, um das eingeleitete Strafverfahren in Deutschland zu sichern.

Es wurden zudem mehrere von der Staatsanwaltschaft gesuchte Personen kontrolliert. Durch ein Antreffen dieser Personen können nun anhängige Strafverfahren weitergeführt werden. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell