Polizei Bielefeld

POL-BI: Radfahrer fährt auf der falschen Seite. Es kommt zum Zusammenstoß mit einem Pkw.

Bielefeld (ots)

(PP/MS) Am heutigen Nachmittag gegen 16.20 Uhr kam es Siekerwall / Kreuzstr. zu einer Kollision zwischen einem PKW und einem jugendlichen Radfahrer. Die Autofahrerin befuhr den Siekerwall und wollte dann rechts in die Kreuzstraße abbiegen. Der Radfahrer befuhr die Kreuzstr. in Richtung Detmolder Str. und nutzte dabei den linksseitigen Geh-/Radweg. Es kam zu dem Zusammenstoß, bei dem der Junge zu Fall kam. Nach einer kurzen Ansprache durch die Fahrerin und einer Zeugin entfernte sich der Junge augenscheinlich unverletzt mit seinem Fahrrad in Richtung Niederwall. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 EUR geschätzt. Bis zum jetzigen Zeitpunkt konnte der Jugendliche nicht ermittelt werden.

