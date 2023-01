Polizei Bielefeld

POL-BI: Handy bei Anprobe gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - In der Innenstadt haben Unbekannte am Montagabend, 30.01.2023, das Huawei Mobiltelefon einer jungen Bielefelderin gestohlen.

Die 21-Jährige hielt sich gegen 19:05 Uhr in einer Filiale einer Kaufhauskette am Jahnplatz auf. Für die Anprobe einer Jacke, zog sie ihre eigene Jacke aus und legte sie ab. Während eines kurzen Augenblicks hatte sie ihre Jacke nicht im Blick. Später bemerkte die 21-Jährige, dass ihr schwarzes Huawei Handy nicht mehr in einer Jackentasche steckte. Während der Anprobe befanden sich zwei Mädchen in ihrer Nähe, die sie aber nicht beschreiben konnte.

Im Rahmen der Kampagne "Augen auf und Tasche zu! Langfinger sind immer unterwegs.", informiert die Polizei zum Thema Taschendiebstahl und Prävention:

https://polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs

Hinweise zu dem Diebstahl bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell