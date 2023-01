Polizei Bielefeld

POL-BI: Erneut Trickdiebe auf Kundenparkplatz erfolgreich

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Brake - Am Montagnachmittag, 30.01.2023, haben Unbekannte auf einem Supermarkt Parkplatz in Brake das Portemonnaie eines Bielefelder Senioren erbeutet.

Gegen 15:00 Uhr verließ der 85-Jährige den Supermarkt an der Waagestraße und war auf dem Weg zu seinem Auto. Dabei sprach ihn ein fremder Mann an und fragte nach Wechselgeld. Nachdem er dem Wunsch nachgekommen war, steckte er sein Portemonnaie wieder in eine Manteltasche und begab sich zu seinem Pkw. Als der Senior seine eingekauften Artikel im Kofferraum verstaute, hielt sich ein anderer unbekannter Mann in unmittelbarer Nähe auf. Im Anschluss registrierte der 85-Jährige, dass seine Geldbörse mit Bargeld, einer Bankkarte und Ausweisen gestohlen wurde.

Die Polizei bitte um Hinweise:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell