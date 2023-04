Polizei Hagen

POL-HA: Jugendlicher mit Cannabis im Wald angetroffen

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Freitag (21.04.) kam in Hagen ein Polizeihubschrauber zum Einsatz, der bei der Suche nach einem vermissten Mann unterstützte. Die Besatzung des Hubschraubers sah gegen 11.45 Uhr im Bereich der Schälker Landstraße eine Person im dichten Wald, die sich sehr nervös verhielt. Eine Streifenwagenbesatzung machte sich umgehend auf den Weg. Es handelte sich zwar nicht um den Vermissten, die Beamten trafen aber auf einen 17-Jährigen, der ein mit Cannabis gefülltes Druckverschlusstütchen mit sich führte. Der Minderjährige wurde zu seiner Wohnanschrift verbracht und dort an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Er erhielt eine Strafanzeige.

Die Suche nach der vermisste Person verlief erfolgreich - der Mann konnte im Laufe des Einsatzes wohlbehalten aufgefunden werden. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell