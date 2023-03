Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Nach einer mutmaßlichen Verkehrsunfallflucht sind die Ermittler des Polizeireviers Kehl auf der Suche nach Zeugen. Ein bislang Unbekannter soll am Mittwoch im Zeitraum zwischen 8:30 Uhr und 14:30 Uhr in der Vogesenallee an einem dortigen Supermarkt einen geparkten Toyota beschädigt und dabei einen Schaden von circa 1.000 Euro hinterlassen haben. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, melden sich unter der Rufnummer: 07851 893-0.

/mz

