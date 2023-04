Polizei Hagen

POL-HA: Geschwindigkeitskontrollen im Hagener Stadtgebiet - Polizei stellt 1.525 Verstöße fest

Hagen (ots)

Am gestrigen Sonntag (23.04.2023) endete die einwöchige und europaweit durchgeführte ROADPOL-Kontrolle "Operation Speed", an der sich auch die Hagener Polizei beteiligt hat. ROADPOL ist eine Kooperation der europäischen Verkehrspolizeien. Vom 17. April bis 23. April 2023 stellte die Hagener Polizei insgesamt 1.525 Geschwindigkeitsverstöße fest. 1.214 Verstöße zeichnete das mobile ESO-Lichtschrankensystem auf. 311 Fahrzeugführer wurden mit Lasergeräten gemessen und durch Polizeibeamte angehalten. Überhöhte Geschwindigkeit führt immer wieder zu einem Kontrollverlust über Fahrzeuge und zu teilweise schweren Verkehrsunfällen. Zu schnelles Fahren gehörte in den vergangenen Jahren stets zu den Hauptunfallursachen und spielt insbesondere bei tödlichen Unfällen bzw. Unfällen mit Schwerverletzten eine zentrale Rolle. Deswegen hat die Hagener Polizei besonders Geschwindigkeitsverstöße besonders im Fokus. Die ROADPOL-Kontrolle "Operation Speed" findet zweimal im Jahr auf Europas Straßen statt. Ab dem 7. August 2023 beginnt die nächste Kontrollwoche. (sch)

