POL-PDPS: Behördenübergreifende Kontrollaktion auf der Bundesstraße 10

Pirmasens (ots) - Am 29.03.2023, gegen 17:10 Uhr ereignete sich in der Landauer Straße ein Raubdelikt zum Nachteil eines 17- jährigen Jugendlichen. Der Geschädigte, der fußläufig in der Hauptstraße unterwegs war, wurde von zwei männlichen Personen angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Nach Beendigung des Gespräches forderten die beiden Täter den 17- jährigen Geschädigten auf, ihnen seine mitgeführten Apple Air Pods auszuhändigen, worauf dieser versuchte ...

