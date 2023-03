Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Schwerer Raub

Pirmasens (ots)

Am 29.03.2023, gegen 17:10 Uhr ereignete sich in der Landauer Straße ein Raubdelikt zum Nachteil eines 17- jährigen Jugendlichen. Der Geschädigte, der fußläufig in der Hauptstraße unterwegs war, wurde von zwei männlichen Personen angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Nach Beendigung des Gespräches forderten die beiden Täter den 17- jährigen Geschädigten auf, ihnen seine mitgeführten Apple Air Pods auszuhändigen, worauf dieser versuchte zu flüchten. Die beiden ca. 16-18 jährigen Täter verfolgten ihn und konnten ihn in der Landauer Straße einholen und festhalten. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen wurde dem Geschädigten ein Messer und ein Schlagring vorgehalten. Daraufhin händigte der Geschädigte die Air Pods im Wert von 120 Euro, sowie seine schwarze Jacke im Wert von 200 Euro aus. Die Täter flüchteten anschließend in Richtung Höhstraße. Eine sofort durchgeführte Nahbereichsfahndung blieb erfolglos. Der Geschädigte erlitt keine Verletzungen. Der erste Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 16-18 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, kurze schwarzen Haare. Er war bekleidet mit einer Jacke der Marke Lacoste und einer dunklen Jogginghose. Der zweite Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 16-18 Jahre alt, ca. 1,70 m groß. Er trug eine silber/schwarze Jacke.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

