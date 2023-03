Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung einer Haustür

Lemberg (ots)

Am Montag, den 27.03.2023, gegen 21:20 Uhr schlugen bislang unbekannte Täter ein Glaselement der Haustüre eines Wohnhauses in der Feldstraße ein. Der Schaden beträgt ca. 100 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

