POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfallflucht auf Baumarktparkplatz

Zweibrücken (ots) - Zeit: 26.03.2023, 00:00 Uhr - 14:05 Uhr Ort: Zweibrücken, Trautmannstraße 21. SV: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen grauen Opel-Corsa, der am rechten Fahrbahnrand gegenüber Anwesen Nr. 21 mit Front in Richtung Westen geparkt war, vermutlich beim Wenden auf der Fahrbahn oder beim Vorbeifahren und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Am Opel-Corsa entstand ...

mehr