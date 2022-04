Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verkehrsschild beschädigt und geflüchtet

Heidelberg (ots)

Am Freitagabend ereignete sich am Kreisverkehr auf Höhe der Shell-Tankstelle in der Rohrbacher Straße ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug stieß gegen ein auf der Fahrbahn befindliche Verkehrszeichen, wobei dies verbogen wurde. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Am Verkehrszeichen entstand ein Sachschaden von ca. 150 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf das Fahrzeug oder den Halter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell